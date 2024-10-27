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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хуммельс забил в свои ворота в первом матче за «Рому» – спустя 4 минуты после выхода на замену в игре с «Фиорентиной»

Немецкий защитник, присоединившийся к римлянам в начале сентября, отправил мяч в свои ворота в игре с «Фиорентиной» (1:5).

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