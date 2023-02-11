Главой банка БРИКС станет экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф

Дилма Роуссефф, занимавшая пост президента Бразилии с 2011 по 2016 год, станет главой Нового банка развития (NDB), учрежденного участниками межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), сообщила газета O Estado de S.