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Главой банка БРИКС станет экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф

Главой банка БРИКС станет экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф

Дилма Роуссефф, занимавшая пост президента Бразилии с 2011 по 2016 год, станет главой Нового банка развития (NDB), учрежденного участниками межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), сообщила газета O Estado de S.

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