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Царьград

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Квартира Долиной снова в центре скандала: продажа за 200 миллионов — правда или фейк

Квартира Долиной снова в центре скандала: продажа за 200 миллионов — правда или фейк

Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках вновь вспыхнул с новой силой. Правда ли, что квартиру Долиной выставили на продажу?История с элитными апартаментами в самом сердце Москвы превратилась в настоящий детективный сериал, где каждый новый эпизод вызывает больше вопросов, чем ответов.

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