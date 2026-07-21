Квартира Долиной снова в центре скандала: продажа за 200 миллионов — правда или фейк

Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках вновь вспыхнул с новой силой. Правда ли, что квартиру Долиной выставили на продажу?История с элитными апартаментами в самом сердце Москвы превратилась в настоящий детективный сериал, где каждый новый эпизод вызывает больше вопросов, чем ответов.
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