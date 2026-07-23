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Царьград

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Андрей Марочко: Освобождение Белицкого осложнило ситуацию ВСУ

Андрей Марочко: Освобождение Белицкого осложнило ситуацию ВСУ

Российская армия освободила Белицкое в ДНР, сообщает эксперт Андрей Марочко. Операция позволяет контролировать дорогу Родинское — Новый Донбасс, что усложняет действия ВСУ на добропольском направлении.

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