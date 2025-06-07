Глава SpaсeX продолжил развивать идею с созданием «третьей силы» в американском политикуме.Бывший глава DOGE миллиардер Илон Маск придумал название для новой политической партии в США — The America Party, то есть буквально партия «Америка».
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