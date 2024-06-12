Селин Дион рассказала, как и когда началась ее неизлечимая болезнь

Певица поразила своим мужеством. Селин Дион не намерена сдаваться болезни LEGION-MEDIA56-летняя Селин Дион, страдающая от тяжелого неврологического заболевания, впервые решилась поведать о том, когда она впервые заметила, что с ней что-то не так.
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