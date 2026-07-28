В Омской области сняты лимиты на отпуск топлива на АЗС, сообщил губернатор Хоценко. Ограничения вводили в июне.
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В Омской области сняты лимиты на отпуск топлива на АЗС, сообщил губернатор Хоценко. Ограничения вводили в июне.
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