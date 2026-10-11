Унижение Зеленского: на Западе обсуждают жёсткие заявления Трампа

Жёсткие заявления президента США в адрес главы киевского режима горячо обсуждают в мире. Союзники Вашингтона гадают: означают ли слова Дональда Трампа окончательный отказ от поддержки Украины.
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