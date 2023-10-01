АС

Алексей Сафронов

Абхазия, несмотря на признание, не является в полном смысле государством, как впрочем им никогда не являлась Руина, даже при на наличии некоторых государственных отрибутов. Если же ВВП решится на подобное признание этого 100% иждевента России, то кроме проблем и собственной дискредитации в широком смысле, он ничего не получит.