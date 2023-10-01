В затяжном и непростом деле строительства Союзного государства России и Белоруссии наметился любопытный поворот.
Почему Абхазия попросилась в состав Союзного государства РФ и РБ
Комментарии
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АС
Алексей Сафронов
Абхазия, несмотря на признание, не является в полном смысле государством, как впрочем им никогда не являлась Руина, даже при на наличии некоторых государственных отрибутов. Если же ВВП решится на подобное признание этого 100% иждевента России, то кроме проблем и собственной дискредитации в широком смысле, он ничего не получит.
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1 д.
ОТ
Олег Тимофеев
Для этого нужен переходный период а может и не один как у Турции.
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8 час.
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