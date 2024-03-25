К 2030 году российские производители гелия закроют до 45% мировых потребностей

С учетом всех планируемых проектов объем производства гелия в России к к этому сроку может составить 75 млн м3 и сохранится на таком уровне до середины XXI века«Газпром добыча Оренбург» читайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии