Нас услышали? На российском ТВ растет доля брендов, названия которых написаны на кириллице Разрыв между брендами, написанными на кириллице и на латинице начал расти с 2022 года.
Идем вперед
Комментарии
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ВераВерная
Здорово, отличные новости, спасибо!
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11 час.
Владимир Алтайцев
Приятно это слышать. Мне неприятно идти по улице и на дверях российских магазинов читать - " ореп" , то есть открыто, а на вывесках вместо слова магазин читать - @ shop", что в немецком языке читается - жопа.
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9 час.
Анфиса Иванова
Не, ну уж начал о кириллице и латинице то так бы и продолжал...- ведь как задолбали брокеры...менеджеры...куки... браузеры...и т.д. А о наращивании и реформах в наших производствах и технологиях - это, безусловно, приятно знать и понимать, что мы действительно суверенны и имеем свои умы и умения.
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5 час.
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