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Мы из Советского Союза

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Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Не, ну уж начал о кириллице и латинице то так бы и продолжал...- ведь как задолбали брокеры...менеджеры...куки... бра...Идем вперед
  • Владимир Алтайцев
    Приятно  это слышать. Мне неприятно  идти по  улице  и на  дверях российских  магазинов  читать - " ореп"  , то есть ...Идем вперед
  • ВераВерная
    Здорово, отличные новости, спасибо!Идем вперед

Идем вперед

Идем вперед

Нас услышали? На российском ТВ растет доля брендов, названия которых написаны на кириллице Разрыв между брендами, написанными на кириллице и на латинице начал расти с 2022 года.

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Комментарии
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ВераВерная
Здорово, отличные новости, спасибо!
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11 час.
Владимир Алтайцев
Приятно  это слышать. Мне неприятно  идти по  улице  и на  дверях российских  магазинов  читать - &quot; ореп&quot;  , то есть открыто, а на вывесках  вместо  слова  магазин  читать - @  shop&quot;, что в немецком языке  читается  - жопа.
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9 час.
Анфиса Иванова
Не, ну уж начал о кириллице и латинице то так бы и продолжал...- ведь как задолбали брокеры...менеджеры...куки... браузеры...и т.д.  А о наращивании и реформах в наших производствах и технологиях - это, безусловно, приятно знать и понимать, что мы действительно суверенны и имеем свои умы и умения.
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5 час.

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