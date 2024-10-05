Идем вперед

Приятно это слышать. Мне неприятно идти по улице и на дверях российских магазинов читать - " ореп" , то есть открыто, а на вывесках вместо слова магазин читать - @ shop", что в немецком языке читается - жопа.

Анфиса Иванова

Не, ну уж начал о кириллице и латинице то так бы и продолжал...- ведь как задолбали брокеры...менеджеры...куки... браузеры...и т.д. А о наращивании и реформах в наших производствах и технологиях - это, безусловно, приятно знать и понимать, что мы действительно суверенны и имеем свои умы и умения.