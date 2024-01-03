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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Польский шахматист Дуда отказался пожать руку россиянину Хисматуллину на чемпионате мира

Инцидент произошел на ЧМ по быстрым шахматам, который проходил в Самарканде (Узбекистан) с 26 по 30 декабря.

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