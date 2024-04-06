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«Вашингтон» вел 2:0 после дубля Овечкина, но пропустил 3 шайбы в конце матча и проиграл «Каролине»

«Вашингтон» вел 2:0 после дубля Овечкина, но пропустил 3 шайбы в конце матча и проиграл «Каролине»

В чемпионате НХЛ «Вашингтон» потерпел пятое поражение подряд – 2:4 на выезде от «Каролины». На первый перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу «Вашингтона», причем обе шайбы забросил Александр Овечкин, дважды удачно сыгравший на пятачке.

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