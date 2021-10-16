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"Холостячка" Огневич со слезами на глазах попрощалась с одним из фаворитов: "Случилось то, чего я боялась..."

"Холостячка" Огневич со слезами на глазах попрощалась с одним из фаворитов: "Случилось то, чего я боялась..."

15 октября на телеканале СТБ в эфир вышел 5 выпуск романтического реалити "Холостячка-2" — в этом выпуске произошли первые поцелуи на шоу со Златой Огневич.

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