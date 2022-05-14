Кроос пошутил, что статуя Агуэро у стадиона «Ман Сити» больше похожа на него

Кроос пошутил, что статуя Агуэро у стадиона «Ман Сити» больше похожа на него

Тони Кроос пошутил по поводу открытия «Ман Сити» статуи Серхио Агуэро. Журналист BBC Sport Саймон Стоун опубликовал фотографию статуи у «Этихад Стэдиум» и подписал: «Серхио здесь».

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