Закон о коренных народах: начало этнических чисток и прекращение диалога с Россией

Украинские политики и политологи активно комментируют принятый Верховной радой закон о коренных народах, в число которых попали караимы и крымские татары, но нет русских.
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