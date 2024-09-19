Почему некоторые пары живут вместе всю жизнь, а другие через несколько лет расходятся? У ученых есть разные взгляды на этот вопрос.
4 основных требования для отношений на всю жизнь
Комментарии
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Генрих
Мой дед на свадьбе сказал,- Учитесь уступать друг другу! Он с бабулей прожил более 50 лет, отец с мамой также...мы с женой приближаемся к этому сроку.
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13 час.
Станислав Синенький
Всё-таки ЛЮБОВЬ - слово всеобъемлющее. Сюда входят все понятия на разных стадиях - и обожание, и влечение, и желание угодить,- в начале отношений, готовность понять, уступить, помочь, - спустя 10-15 лет... Вот сейчас моя любимая приболела - и зубы выпали, и ноги отекли, что ходить не может, и дышать ей трудно...48 лет вместе. Устаю сам, иногда и матюкнуться хочется. А подойду на её зов - и нежность к ней разливается во мне. Хочется обнять, приголубить, помочь. Это сострадание тоже наверное любовь...
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11 час.
А
Александр24
Когда собирался жениться ни о каких требованиях и не думал. Да и потом жили, да жили себе в любви и согласии. Завтра исполнится ровно 49 лет этой счастливой семейной жизни. А свой домик на опушке леса уже 15 лет служит прекрасным дополнением к этой жизни.
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8 час.
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