4 основных требования для отношений на всю жизнь

Генрих Мой дед на свадьбе сказал,- Учитесь уступать друг другу! Он с бабулей прожил более 50 лет, отец с мамой также...мы с женой приближаемся к этому сроку.

Станислав Синенький Всё-таки ЛЮБОВЬ - слово всеобъемлющее. Сюда входят все понятия на разных стадиях - и обожание, и влечение, и желание угодить,- в начале отношений, готовность понять, уступить, помочь, - спустя 10-15 лет... Вот сейчас моя любимая приболела - и зубы выпали, и ноги отекли, что ходить не может, и дышать ей трудно...48 лет вместе. Устаю сам, иногда и матюкнуться хочется. А подойду на её зов - и нежность к ней разливается во мне. Хочется обнять, приголубить, помочь. Это сострадание тоже наверное любовь...