Экипажи самолётов Черноморского флота совместно с расчётами береговых ракетных комплексов отработали нанесение ударов по противнику

В ходе выполнения учебно-боевой задачи экипажи самолётов Су-24 осуществили ведение разведки, обнаружение, классификацию целей противника и передачу данных о его местоположении для нанесения ракетно-бомбовых ударов.
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