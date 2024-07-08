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Радио WURD уволило ведущую после интервью с Байденом по вопросам из Белого дома

Радио WURD уволило ведущую после интервью с Байденом по вопросам из Белого дома

Global Look Press/Kyle Mazza/Keystone Press Agency Радиостанция WURD заявила, что уволила ведущую Лофул-Сандерс, которая брала интервью у президента США Джо Байдена по вопросам, присланным из Белого дома.

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