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Врач ЦСКА о травме Баринова: «Колено уже оперировали, трансплантат выдержал. Без операции восстановление займет до трех месяцев, с операцией – не менее шести»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о возможных сроках восстановления Дмитрия Баринова . Полузащитник армейцев получил повреждение передней крестообразной и внутренней боковой связок в  матче 5-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Локомотива» (3:2).

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