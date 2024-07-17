Регулятор NCC показал на фото всю линейку Pixel 9, в том числе Pixel 9 Pro Fold

Вся линейка смартфонов Pixel 9, состоящая из четырех моделей, прошла сертификацию тайваньской Национальной комиссии по связи (NCC), в результате чего фотографии и информация об этих устройствах появились в сети.
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