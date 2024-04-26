Захарова заявила о координации терактов военными США на Украине

Global look press/ZUMAPRESS.com/Oleksandr Rupeta Находящиеся на территории Украины американские военные в том числе координируют осуществление украинцами терактов, заявила в комментарии "Известиям" официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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