Более миллиона тонн загрязнённой воды с японской АЭС «Фукусима-1» сбросят в океан

Более миллиона тонн загрязненной воды с японской АЭС «Фукусима-1» сбросят в Тихий океан. Власти Японии и эксперты из этой страны убеждают общественность, что данный процесс не представляет опасности ни для людей, ни для окружающей среды.
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