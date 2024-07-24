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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Региональный маткапитал: как севастопольцам получить детские деньги?

Региональный маткапитал: как севастопольцам получить детские деньги?

С начала 2024 года 536 севастопольских семей получили региональный материнский капитал. Выплата предоставляется по нацпроекту «Демография» в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

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