Отключения света произошли в 7 районах Приморья из-за циклона

Из-за разгула стихии в Приморском крае жители страдают от наводнения и перебоев с электричеством.По данным Приморских электрических сетей отключения света в этот понедельник, 6 ноября, зафиксированы в 7 муниципалитетах.
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