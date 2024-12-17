Учёные сообщили о первых успехах в испытании лекарства против синдрома Дауна

Препарат повысил уровень когнитивных способностейНовое соединение AEF0217, разработанное группой учёных из Франции и Италии, было успешно прошло испытания на эффективность в улучшении состояния пациентов с синдромом Дауна.
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