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Business Daily

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R4S представила проект «Большая Бронная, 11» на Патриарших

R4S представила проект «Большая Бронная, 11» на Патриарших

Девелоперская компания R4S представила «Большую Бронную, 11» — новый проект стрит-ритейла и гастрономии на Патриарших прудах.

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