Звезды поздравляют: группа «Бумер»

В этом году 30 апреля пожарная охрана России отметит 375-летие со дня образования. За столь многовековую историю в летописи пожарной охраны вписано тысячи героев, кто проявил истинные качества пожарных и спасателей – отвагу, героизм и самоотверженность.
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