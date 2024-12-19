Наступление по всему фронту: срочное заявление Генштаба РФ

Генштаб РФ заявил о наступлении по всему фронту! Ситуация в зоне СВО остается напряженной.Руководитель российского Генштаба Валерий Герасимов выступил с громким заявлением по поводу ситуации, сложившейся в зоне проведения специальной операции по демилитаризации и денацификации киевского режима.