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Васильев считает маловероятным допуск России на ЧМ-2026: «Трамп вряд ли что-то сможет сделать. Сетка отбора уже есть, команды будут возмущаться»

Васильев считает маловероятным допуск России на ЧМ-2026: «Трамп вряд ли что-то сможет сделать. Сетка отбора уже есть, команды будут возмущаться»

«Президент США Дональд Трамп вряд ли что-то сможет сделать в вопросе допуска сборной России к отбору на чемпионат мира по футболу.

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