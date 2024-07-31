Минобороны заявило о захвате опорного пункта ВСУ в районе Константиновки

Мотострелки группировки войск «Восток» под прикрытием экипажей танков Т-80БВ захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Константиновка, осложнив логистику противника на угледарском участке фронта.
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