Врач-офтальмолог: «Глаукома грозит не только слепотой, она может запустить деменцию»

Если родственники больны глаукомой, вы тоже заболеете? Как понять, что болезнь уже развивается, и не ослепнуть? Как глаукома влияет на когнитивные функции? Об этом во Всемирный день борьбы с глаукомой, который отмечается 6 марта, «Татар-информу» рассказала ассистент кафедры КГМА, заведующая глаукомным кабинетом РКОБ, врач-офтальмолог Ольга Зверева.