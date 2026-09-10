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Царьград

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В Чите закроют мотосезон-2026 проездом колонны байкеров

В Чите закроют мотосезон-2026 проездом колонны байкеров

В Чите официально завершат мотосезон 2026 года праздничным проездом колонны байкеров. Информация о готовящемся событии появилась у городской администрации.

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