Коровы затоптали женщину

В Великобритании женщину, выгуливавшую собаку, затоптали коровы. Об этом пишет BBC News. 29-летняя Ребекка Моррис из Литтлхорпа, графство Лестершир, гуляла со своей чихуахуа Зиро вечером 9 июля 2022 года.