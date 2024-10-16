Коровы затоптали женщину

В Великобритании женщину, выгуливавшую собаку, затоптали коровы. Об этом пишет BBC News. 29-летняя Ребекка Моррис из Литтлхорпа, графство Лестершир, гуляла со своей чихуахуа Зиро вечером 9 июля 2022 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии