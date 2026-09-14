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Тульские новости

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Тульский облсуд изменил приговор за фиктивные браки иностранцев

Тульский облсуд изменил приговор за фиктивные браки иностранцев

Мужчина организовал фиктивные браки для иностранцев, чтобы помочь им получить вид на жительство и гражданство России.

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