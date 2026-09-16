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Царьград

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2ГИС запустил отправку посылок с крупнейшими логистическими компаниями

2ГИС запустил отправку посылок с крупнейшими логистическими компаниями

Геосервис 2ГИС начал сотрудничество с "Яндекс Доставкой", СДЭК и "Верста" для отправки посылок по России и СНГ.

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