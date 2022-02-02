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Депутат Рады Ионова назвала указ Зеленского об армии «бестолковым пиаром»

Депутат Рады Ионова назвала указ Зеленского об армии «бестолковым пиаром»

Депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Мария Ионова назвала указ об армии, оглашенный во вторник Владимиром Зеленским, "бестолковым пиаром".

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