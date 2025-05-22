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Царьград

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Забайкалье: МЧС потушило 15 пожаров на площади более 7 тысяч гектаров

Забайкалье: МЧС потушило 15 пожаров на площади более 7 тысяч гектаров

В Забайкалье оперативные службы МЧС России успешно ликвидировали 15 пожаров, охвативших свыше 7 тысяч гектаров, с участием местных жителей.

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