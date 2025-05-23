В Тамбове определились победители соревнований по лёгкой атлетике среди следственных управлений ЦФО

Ранее в областном центре в спортивно-тренировочном центре "Тамбов" завершились соревнования по волейболу, прошедшие в рамках отборочного этапа Всероссийской спартакиады Следственного комитета России среди следственных управлений ЦФО.
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