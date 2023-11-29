Епископ РПЦ напомнил полиции Череповца о десяти заповедях

ЧЕРЕПОВЕЦ, 29 ноября, ФедералПресс. Епископ Череповецкий и Белозерский Игнатий познакомил начальника УМВД России по Череповцу, а также начальника отдела полиции № 2, начальника участковых, начальника участковых уполномоченных по этому городу и других сотрудников полиции с десятью Божьими заповедями.