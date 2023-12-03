В Чехии объявлен Красный код опасности из-за снегопадов

Местный гидрометеорологический институт объявил красный код опасности из-за обильных снегопадов для регионов Южной Чехии (Блатна, Дачице, Милевско, Писек, Страконице) и Высочины (Моравске Будейовице, Телч) на период 2-3 декабря.
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