Novikov Group запускает выпуск полуфабрикатов — «Ъ»

Novikov Group начинает выпуск замороженных полуфабрикатов для пиццы, пишет «Ъ». Сеть «Сыроварня», входящая в группу Аркадия Новикова и его партнеров, начала поиск менеджера по продажам для развития сбыта дистрибуторам, торговым сетям и ресторанам.