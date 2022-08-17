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Novikov Group запускает выпуск полуфабрикатов — «Ъ»

Novikov Group запускает выпуск полуфабрикатов — «Ъ»

Novikov Group начинает выпуск замороженных полуфабрикатов для пиццы, пишет «Ъ». Сеть «Сыроварня», входящая в группу Аркадия Новикова и его партнеров, начала поиск менеджера по продажам для развития сбыта дистрибуторам, торговым сетям и ресторанам.

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