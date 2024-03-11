На Украине заявили, что из церемонии "Оскара" вырезали награждение их фильма

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе", удостоенный "Оскара" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм", был удален из сокращенной международной версии церемонии вручения премии.
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