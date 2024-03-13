Три мужских недостатка, в которых почему-то обвиняют женщин

В

Воробей

Кто печалится? Чего печалиться по поводу климата, как аллегория? Его нужно принимать, каков он есть - самая психологически здоровая позиция. В этом деле главное не заблуждаться и не ожидать того, чего быть не может просто объективно. Печалится склонны только те, кто не следуют этому простому правилу. В частности, просто потому, что их представления слишком сильно устарели - имеют отношение к давно ушедшей эпохе. И потому их ожидания почему-то постоянно разочаровываются.