Давно известно, что 45 % браков распадается потому, что женщина превращается в сварливую, вялую, некрасивую бабу.
Три мужских недостатка, в которых почему-то обвиняют женщин
Комментарии
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Элина Морозова
Не поняла, о чем печалитесь?
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5 час.
В
Воробей
Кто печалится? Чего печалиться по поводу климата, как аллегория? Его нужно принимать, каков он есть - самая психологически здоровая позиция. В этом деле главное не заблуждаться и не ожидать того, чего быть не может просто объективно. Печалится склонны только те, кто не следуют этому простому правилу. В частности, просто потому, что их представления слишком сильно устарели - имеют отношение к давно ушедшей эпохе. И потому их ожидания почему-то постоянно разочаровываются.
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3 час.
Элина Морозова
А о чем мы написали про печальку?
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2 час.
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