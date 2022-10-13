Аналитик предсказал скорый уход в рецессию всех стран Европы

Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш ранее выступил с заявлением о том, что зима 2023 года имеет все шансы стать для Европы хуже зимы 2022 года, поскольку в нынешнем году зимний период будет особенно тяжелым из-за энергетического кризиса.