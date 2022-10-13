Самая Модная

252 подписчика

Свежие комментарии

  • Nina Pudikova
    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Аналитик предсказал скорый уход в рецессию всех стран Европы

Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш ранее выступил с заявлением о том, что зима 2023 года имеет все шансы стать для Европы хуже зимы 2022 года, поскольку в нынешнем году зимний период будет особенно тяжелым из-за энергетического кризиса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх