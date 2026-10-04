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Свечников сделал 2 ассиста в матче с «Филадельфией». У него 3 очка в 3 играх сезона

Андрей Свечников набрал 2 очка в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард «Каролины» сделал две результативные передачи в игре с «Филадельфией» (3:2 ОТ).

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