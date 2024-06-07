Во Владивостоке полиция и Общественный совет при УМВД России по Приморскому краю организовали для детей праздник «В лето - на всех парусах»

В рамках спецпроекта МВД России «Каникулы с Общественным советом» представитель Общественного совета при УМВД Приморья, директор Владивостокского городского Дворца детского творчества Андрей Волков организовал для детей праздник «В лето - на всех парусах».
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