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Путин назвал преданность Отечеству опорой офицеров и матросов ВМФ России

Путин назвал преданность Отечеству опорой офицеров и матросов ВМФ России

РИА НовостиАлексей Даничев Наши военные моряки успешно выполняют боевые задачи в зоне СВО. Они сегодня отмечают профессиональный праздник – 330 лет Военно-морского флота, который является ключевым элементом обеспечения безопасности России.

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