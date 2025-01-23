Прохождение Lost Records: Bloom and Rage займет 10-12 часов. Новые подробности Создатели ор...

Прохождение Lost Records: Bloom and Rage займет 10-12 часов. Новые подробностиСоздатели оригинальной Life is Strange и Remember Me, студия DON’T NOD, поделились новыми подробностями предстоящей игры Lost Records: Bloom and Rage.
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