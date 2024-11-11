Салливан: Байден лично попросит Трампа не останавливать поддержку Украины

Он попробует убедить следующую администрацию в необходимости помогать Киеву Помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS News сообщил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден лично попросит избранного американского лидера Дональда Трампа не прекращать поддержку Украины.
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